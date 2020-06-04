В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

"На сегодняшний день у нас несколько стабилизировалась ситуация, мы отменили выдачу постановлений [об обязательно самоизоляции при приезде]", - сообщила она.

ТАСС, 4 июня. Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте" .

Она пояснила, что такое правило действовало, пока регион находился на первом этапе снятия ограничений. В этот период всем прибывающим в Тюменскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также спецрейсами из неблагополучных территории вручалось постановление о необходимости самоизоляции.

Шарухо добавила, что отчасти снятие ограничения связано с увеличением количества рейсов в тюменском аэропорту Рощино, который с 1 июня работает в круглосуточном режиме. При этом при прилете сохраняются жесткие меры по безопасности.

По информации оперативного штаба региона, на 4 июня в Тюменской области зарегистрировано 1 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 983 человека, 9 человек умерли.