Руководство заповедника "Аркаим" просит людей не приезжать на солнцестояние

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Руководство Челябинского государственного историко-культурного заповедника "Аркаим", где находится уникальный памятник эпохи бронзы - укрепленное поселение, просит людей в этом году из-за угрозы коронавируса не приезжать на дни солнцестояния. Об этом он сообщил ТАСС в четверг директор заповедника Валерий Волик.
По словам Волика, в предыдущие годы на дни солнцестояния в Аркаим приезжали до 20 тыс. человек, они встречали рассвет, взойдя на гору.
"В связи с угрозой распространения коронавируса просим людей не приезжать в этом году в Аркаим на дни солнцестояния 21-22 июня. Мы подозреваем, что люди все равно поедут. Подготавливаются письма в полицию, в МЧС о том, чтобы выставить посты", - сказал Волик, отметив, что в настоящее время заповедник закрыт для посетителей.
Укрепленное поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное доисторическое поселение на Южном Урале. Здесь в незапамятные времена существовала целая Страна городов, которая тянется на 350 км с севера на юг и насчитывает более 20 городищ. Каждое древнее поселение имеет при этом правильную геометрическую форму - круга, прямоугольника или треугольника.
Ученые установили, что Аркаим был современником расцвета Египетской цивилизации (примерно III тысячелетие до н.э.). Люди жили здесь около 100 лет, а потом организованно покинули жилища и, предположительно, ушли в сторону Ирана и Афганистана. Уходя, обитатели Аркаима сожгли город, принеся его в жертву богам. На месте доисторического памятника архитектуры теперь находится реконструированная археологами часть оборонной стены и жилища.
По данным Минздрава Челябинской области, на утро 4 июня в регионе подтверждены 3 469 случаев заражения коронавирусом, это на 113 больше, чем было днем ранее. Продолжают лечение 1 868 человек. В общей сложности 1 540 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.