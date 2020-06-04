Руководство заповедника "Аркаим" просит людей не приезжать на солнцестояние

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Руководство Челябинского государственного историко-культурного заповедника "Аркаим", где находится уникальный памятник эпохи бронзы - укрепленное поселение, просит людей в этом году из-за угрозы коронавируса не приезжать на дни солнцестояния. Об этом он сообщил ТАСС в четверг директор заповедника Валерий Волик.

По словам Волика, в предыдущие годы на дни солнцестояния в Аркаим приезжали до 20 тыс. человек, они встречали рассвет, взойдя на гору.

"В связи с угрозой распространения коронавируса просим людей не приезжать в этом году в Аркаим на дни солнцестояния 21-22 июня. Мы подозреваем, что люди все равно поедут. Подготавливаются письма в полицию, в МЧС о том, чтобы выставить посты", - сказал Волик, отметив, что в настоящее время заповедник закрыт для посетителей.