В Челябинске в октябре покажут сокровища Востока из коллекций Музеев Московского Кремля

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала (Челябинск) готовятся в октябре текущего года представить в Челябинске выставку дипломатических даров правителей Ирана и Турции. Об этом сообщили в четверг ТАСС в руководстве Государственного исторического музея Южного Урала.

"После анонсирования открытия учреждений культуры в Историческом музее Южного Урала началась подготовка к новой выставке Музея Московского Кремля. Она состоится в октябре. Сейчас южноуральский и московский музеи совместно готовят каталоги, обсуждают вопросы транспортировки и размещения экспонатов. Выставка "Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля" представит южноуральцам коллекцию дипломатических даров правителей Ирана и Турции, в том числе оружие, ткани, убранство для скакунов", - сказала собеседница агентства.

В руководстве музея добавили, что в этом году вероятность изменения планов вызвала вопросы среди уже запланировавших посещение выставки. "Однако переживания были напрасными, выставка состоится в обязательном порядке", - заверила собеседница агентства.

Сотрудничество двух музеев ведется в рамках долгосрочного проекта с 2017 года. Он предусматривает ежегодные выставки в Историческом музее Южного Урала в течение семи лет.