Жителя Челябинска приговорили к 16 годам колонии за убийство младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг признал мужчину виновным в том, что в декабре прошлого года он убил своего месячного сына. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в колонии строгого режима, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облсуда.

21 декабря 2019 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в областном центре задержали местного жителя, который подозревается в том, что убил своего месячного сына, мешавшего ему плачем.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Александру Скирпичникову, который признан виновным в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. <…> Скирпичникову назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 16 лет, а также дополнительное наказание - ограничение свободы на 1 год. Оно исполняется после освобождения из мест лишения свободы", - говорится в сообщении.