УрФУ получил заключение госэкспертизы на строительство нового общежития взамен аварийного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет получил положительное заключение госэкспертизы на проект нового общежития взамен аварийного здания 1934 года. В 2023 году в нем разместят волонтеров Универсиады-2023, сообщили в пресс-службе вуза.

"Положительное заключение государственной экспертизы получил проект нового общежития для студентов Уральского федерального университета. Современное здание планируется построить по адресу ул. Фонвизина, 8, оно позволит разместить 1 328 человек. Первыми в новом здании разместятся волонтеры Всемирных летних студенческих игр 2023 года", - говорится в сообщении.

Проект в университете разрабатывался по поручению вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой за счет собственных средств при поддержке "Группы ЛСР". "Рассматривается вопрос о включении строительства объекта в федеральную целевую программу развития образования, проект "Экспорт образования", - отметили в пресс-службе.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

Студенческий городок УрФУ включает 16 общежитий общей вместимостью 7 500 мест. Два из них совершенно новые, студенческий корпус № 8 на 1 200 человек принял первых студентов в сентябре 2017 года.