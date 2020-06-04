Экспертиза нашла разжигание ненависти в роликах отрицавшего пандемию священника на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла признаки возбуждения ненависти и вражды в видеозаписи проповеди схиигумена Сергия, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". Об этом говорится в ответе ведомства жителю Екатеринбурга Михаилу Томаткину, который обратился в полицию.

"В действиях указанного лица усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ, вышеуказанный материал проверки направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения в порядке, предусмотренном ст. 28.1 КоАП РФ ("Возбуждение дела об административном правонарушении")", - говорится в ответе на обращение, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Экспертизу проводил региональный Центр по противодействию экстремизму. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не стал комментировать ситуацию, сославшись на то, что в документе представлена достаточно полная информация.

27 мая в пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что схиигумен Сергий запрещен в служении после нарушения запрета на проповеди, его деятельность рассмотрит епархиальный суд.