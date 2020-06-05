Пожар в здании бывшей школы в Екатеринбурге локализован

ТАСС, 5 июня. Пожарные локализовали возгорание в двухэтажном здании бывшей школы в центре Екатеринбурга на площади 400 кв. метров. Произошло обрушение кровли, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 05:23 (03:23 мск) пожарным удалось локализовать огонь на площади 400 кв. метров в старом двухэтажном неэксплуатируемом здании бывшей школы на ул. Мичурина в Екатеринбурге <...>. Из-за высокой температуры и ветхости здания произошло частичное обрушение кровли горящего здания", - говорится в сообщении.

На месте пожара задействовали передвижную лабораторию, которая установила, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет.

По предварительным данным пострадавших нет. Данные о возгорании поступили в 01:28 (23:28 мск). В тушении задействовано 74 человека и 20 единиц техники.