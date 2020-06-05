Депутат ГД высказался против смены главы школы из-за тушения Вечного огня в Нижнем Тагиле

Ранее полиция установила личности подростков, которые 29 мая, находясь на территории мемориального комплекса "Аллея славы" в Нижнем Тагиле, затушили водой Вечный огонь. Ими оказались ученики седьмого класса 13 и 14 лет из местной общеобразовательной школы № 4. В результате городское управление образования, как сообщали местные СМИ, попросило директора школы Владимира Саламатова уйти с занимаемой должности.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин обратился к министру образования и молодежной политики Свердловской области Юрию Биктуганову с просьбой взять на контроль вопрос возможного ухода с должности директора школы в Нижнем Тагиле, ученики которой затушили Вечный огонь. Копию документа он в пятницу опубликовал на своей странице в Facebook .

"Мною были проведены переговоры с председателем нижнетагильской городской организации Профсоюза работников образования и науки, с представителями родительского комитета в школе, с представителями коллектива. Все едины во мнении о том, что В. И. Саламатов является одним из лучших директоров школ города, а его увольнение абсолютно неоправданно и необоснованно. В этой связи прошу вас взять данный вопрос на личный контроль, проинформировать меня о результатах проверок и при принятии решения учесть мнение общественности и трудового коллектива", - говорится в документе.

К депутату обратились родители учеников школы с просьбой помочь "оставить директора на своей должности и не сваливать всю вину за проступок учеников на одного человека". В сообщении Балыбердин отметил, что также считает возможное увольнение директора школы необоснованным.

"Воспитание, в том числе и патриотическое, должно в первую очередь идти из семьи, а уже потом из школы. В связи с этим направил обращения на имя министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова и главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Искренне надеюсь, что ситуация разрешится в положительную сторону", - отметил он, выразив также надежду, что с подростками, затушившими Вечный огонь, дома "провели разъяснительную беседу".

По факту тушения Вечного огня возбуждено уголовное дело о вандализме. Как ранее сообщил начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подростков поставят на учет в службу по делам несовершеннолетних, а родителей, скорее всего, привлекут к предусмотренной законом административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании детей.