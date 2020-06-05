Директора курганской компании задержали по делу о крупном мошенничестве

ТАСС, 5 июня. Правоохранительные органы задержали скрывавшегося от следствия коммерческого директора ООО "Мультипласт" Михаила Третьякова по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении работ по муниципальным контрактам в Шадринском районе Курганской области. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте СК РФ.

"Задержан ранее скрывавшийся от органов следствия коммерческий директор предприятия [ООО "Мультипласт"]. <...> [Михаилу] Третьякову заочно предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 159, 196 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство", и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленник находился в международном розыске и был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области с привлечением регионального УМВД.

Мужчину задержали по уголовному делу о мошенничестве при оплате фиктивных актов о выполненных работах по муниципальным контрактам в отношении бывшего заместителя главы Шадринского района Курганской области Вячеслава Рознина, а также бывшего директора "Мультипласта" Ивана Шумского, начальника производственно-технического отдела компании Евгения Рябцева и исполнительного директора Ивана Федорова. "Михаил Третьяков - организатор совершенных преступлений, скрывавшийся от уголовного преследования", - пояснили в ведомстве.

В декабре прошлого года Вячеслав Рознин и Иван Шумской были арестованы по делу о хищении 18 млн рублей. По версии следствия, с августа 2016 года по июнь 2019-го замглавы района по предварительному сговору с "Мультипластом" при выполнении работ по муниципальным контрактам на обустройство площадки под жилую застройку в селе Мальцево и по сетям водоснабжения села Верхозино похитили бюджетные деньги, выделенные по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Обвиняемые изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Кроме того, с июня 2015 года по апрель 2017-го компания "Мультипласт" изготовила фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово, а должностные лица районного муниципалитета подписали их и оплатили, в результате из бюджета были похищены 15 млн рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), которые соединены в одно производство.