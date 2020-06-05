Житель Магнитогорска напал в магазине на полицейского, попросившего надеть маску

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Житель Магнитогорска Челябинской области в одном из магазинов города применил силу в отношении полицейского, который, исполняя свои обязанности, попросил его надеть защитную маску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

С начала мая на территории Челябинской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции установлен масочный режим в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях.

"В Магнитогорске сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования, в одном из магазинов они выявили мужчину 1986 года рождения, который нарушал ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. <…> После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски мужчина ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в отношении местного жителя составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Также составлен административный материал по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным Минздрава области, на утро 5 июня в регионе подтверждены 3 600 случаев заражения коронавирусом. Проходят лечение 1 884 человека. Всего 1 651 пациент выздоровел и выписан из больниц.