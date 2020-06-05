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Пандемия коронавируса нового типа

На Ямале вылечились больше половины заразившихся коронавирусом жителей

Всего в округе зарегистрировано 2579 случаев заражения

ТАСС, 5 июня. Большая часть заразившихся коронавирусной инфекцией жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выздоровели. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова в пятницу.

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"За минувшие сутки в округе выздоровел еще 31 пациент. Сегодня у нас уже больше половины от всех заболевших в округе полностью здоровы", - сообщила Бучкова.

По данным регионального оперативного штаба, всего на Ямале зарегистрировано 2579 случаев заражения коронавирусом. При этом уже 1345 человек выздоровело.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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