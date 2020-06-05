Жителя Екатеринбурга приговорили к условному сроку за сообщение о "минировании" самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, сообщивший в октябре 2019 года об угрозе взрыва самолета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за опоздания на рейс, приговорен к трем годам условно. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 37-летнего жителя города, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры"). <…> Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого денежные средства, затраченные на работу оперативных служб.

Суд установил, что в октябре 2019 мужчина, находясь в аэропорту Кольцово, в связи с опозданием на регистрацию сообщил по телефону экстренной службы о том, что самолет рейсом Екатеринбург - Сургут заминирован. При проверке данного сообщения оперативными службами информация не подтвердилась.