Персонал больницы Екатеринбурга получил выплаты за апрель после проверки прокуратуры

"По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Октябрьского района города Екатеринбурга проверила соблюдение прав врачей, среднего и младшего медперсонала МБУ "Центральная городская клиническая больница № 1" в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. <…> По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления соответствующие выплаты на сумму свыше 2,7 млн рублей перечислены сотрудникам больницы", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты за апрель на сумму свыше 2,7 млн рублей перечислены сотрудникам "Центральной городской клинической больницы № 1" в Екатеринбурге после проверки районной прокуратуры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратурой было установлено, что сотрудники больницы, которые борются с коронавирусом, не были включены "в перечень должностей медицинских работников учреждения, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера". В учреждении отсутствовал такой локальный нормативный акт.

В ведомстве уточнили, что выплаты за апрель были получены лишь частью сотрудников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Без выплат оставались 39 сотрудников стационара. Сейчас все выплаты перечислены в полном объеме.

Всего в регионе зафиксировано 6 930 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписано 2997 пациентов, умерли 35 человек.