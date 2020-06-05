"Уральские авиалинии" получили кредит от Сбербанка на 403 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила второй льготный кредит от Сбербанка в рамках программы господдержки в размере 403 млн рублей. Об говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы компании.

В конце мая "Уральские авиалинии" получили льготный кредит от Сбербанка на сумму 3 млрд рублей. Как пояснили ТАСС в авиакомпании, средства будут направлены на пополнение оборотных счетов.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" подписала соглашение с ПАО "Сбербанк" на открытие кредитной линии в размере 403 млн рублей в рамках государственной антикризисной программы, направленной на поддержку бизнеса и сохранение занятости. Первый транш по данной линии запланирован на сегодня, 5 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что по новой программе банки предоставляют кредиты под 2% годовых на срок до 13 месяцев.

"Сегодня мы подписали еще одно соглашение на получение льготного финансирования в рамках программы поддержки компаний, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Мы ценим партнерство со Сбербанком и благодарны им за оперативное принятие решения и оформление всей документации в кратчайшие сроки. "Уральские авиалинии" стали первым заемщиком в Уральском банке Сбербанка, получившим кредит в рамках данной программы", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании Сергея Скуратова.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.