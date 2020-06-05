Выбросы вредных веществ в атмосферу снизились в Свердловской области на четверть за 8 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Промышленные предприятия Свердловской области снизили за 8 лет выбросы вредных веществ в атмосферу на 25%, сообщил в Уральском региональном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

"Мы очень хорошо двигаемся по качеству атмосферного воздуха, у нас идет стабильное снижение на протяжении 8 лет. Мы снизили выбросы [вредных веществ] на 25% за этот период. Стоки неочищенных вод в водоемы за этот же период снизились на 20%", - сказал он.

Кузнецов отметил, что на сегодняшний день область имеет 28 соглашений с крупнейшими предприятиями региона, с ними ведется работа над снижением выбросов. Кроме того, в этом году дополнительно планируется установить третью областную станцию мониторинга качества воздуха в крупном промышленном центре Урала - Нижнем Тагиле.

Также за первый квартал 2020 года, по словам Кузнецова, резко снизились выбросы от автомобильного транспорта. "Это мы фиксируем на наших станциях", - заверил он, не уточнив предполагаемую причину. При этом, подчеркнул Кузнецов, 80% вредных выбросов в Екатеринбурге приходится именно на автомобильный транспорт.