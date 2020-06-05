Реконструкция аэропорта Челябинска потребовала более 10 млрд рублей

ТАСС, 5 июня. Более 10 млрд рублей было направлено на реконструкцию аэропорта Челябинска, которая ведется с ноября 2018 года 5,3 млрд рублей из этой суммы - деньги из федерального бюджета, сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Нерадько во время рабочей поездки в Челябинскую область.

"Инвестиции федерального бюджета - это 5,3 млрд рублей. И примерно столько же - это частные инвестиции в аэровокзальный комплекс. Инвестиции федерального бюджета были израсходованы на реконструкцию перронов, рулежные дорожки, часть взлетно-посадочной полосы, установку радиотехнического и светосигнального оборудования, строительство патрульной дороги, ограждений с техническими средствами охраны и очистных сооружений", - сказал Нерадько, уточнив, что сдача этих объектов запланирована на август 2020 года.

По его словам, аэропорт Челябинск стал седьмым аэропортом в стране, где "обеспечиваются всепогодные полеты". Также появились два комплекса очистных сооружений, которые будут обеспечивать фильтрацию загрязняющих веществ. "[Раньше] в аэропорту не было современных очистных сооружений, и те горюче-смазочные материалы, которые применяются при эксплуатации воздушных судов, наземной техники, и противообледенительные реагенты уходили в почву", - сказал Нерадько.

С точки зрения улучшения экологии в аэропорту также построены две противообледенительные площадки, на которых будут обрабатываться воздушные суда. Нерадько уточнил, что под площадками сооружены специальные емкости, куда "будет собираться противообледенительная жидкость и затем утилизироваться".

Аэропорт получил 30 мест стоянок для самолетов любого типа, широкофюзеляжных, дальнемагистральных, тяжелых, пассажирских и грузовых. Нерадько отметил, что международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова станет "визитной карточкой" региона.

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В ноябре 2019 года был запущен новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года. Общая площадь нового терминала в полтора раза больше площади старого, он рассчитан на 900 пассажиров в час и отвечает всем современным требованиям, в том числе оборудован для обслуживания маломобильных пассажиров.