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Власти Свердловской области обновят лесопожарную технику на 120 млн рублей

Таким образом парк данной техники обновится в регионе на 65% с учетом ранее закупленного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области обновят лесопожарную технику почти на 120 млн рублей по нацпроекту "Экология" в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.

"В этом году область получила 145 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Экология", на 120 млн рублей правительство уже заключило контракты на поставку лесопожарной техники. С учетом прошлогодней закупки парк лесопожарной техники в Свердловской области обновится на 65%", - сказал он, добавив, что закупаемая техника актуальна в связи с пожарной обстановкой в регионе.

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и другие. На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСвердловская область
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