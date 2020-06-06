Свердловская служба занятости трудоустроила почти 10 тыс. граждан в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Почти 10 тысяч человек нашли работу в Свердловской области при содействии службы занятости региона в период пандемии, сообщил ТАСС директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

"Начиная с середины марта было трудоустроено 9 497 человек", - сказал он.

В период действия ограничительных мер, добавил он, на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования направлено 1189 безработных граждан и 33 пенсионера, желающих возобновить трудовую деятельность. При этом в рамках национального проекта "Демография" обучаются 235 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста и 320 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также имеющих детей дошкольного возраста.

Антонов пояснил, что во время предыдущих кризисов департаментом разрабатывались дополнительные программы поддержки занятости, которые используют и сейчас. Кроме того, в федеральные органы власти направлены предложения по дополнительным мероприятиям.

Всего на 3 июня, по данным портала "Работа в России", которые приводит департамент, в органы службы занятости населения области в целях поиска подходящей работы обратились 80 828 человек, из них были уволены в период с 15 марта по 3 июня - 22 827. Для сравнения за аналогичный период прошлого года в службу занятости обратились 38 080 человек, из них уволены - 8 486. На 1 июня, по данным департамента, на портале размещены сведения о введении режима неполной занятости для 43 734 работников 1 641 организации. В прошлом году этот показатель составлял 3 486 работников и 47 организаций.