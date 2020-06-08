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Число погибших в результате урагана в Свердловской области возросло до пяти

Умерла женщина, пострадавшая в Сухом Логу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Количество погибших во время урагана в Свердловской области увеличилось до пяти. Умерла женщина, пострадавшая в городе Сухой Лог, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

26 мая в пресс-службе областной прокуратуры сообщали о четвертом погибшем.

"Медики боролись за ее жизнь, но, к сожалению, она вчера умерла, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 м/с, оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей региона. Ураган повалил деревья, опрокинул рекламные конструкции. По факту гибели людей региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.

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