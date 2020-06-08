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Артисты "Коляда-театра" ушли в бессрочный отпуск

Решение принято из-за финансовых трудностей на фоне пандемии
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Коллектив "Коляда-театра" - театра драматурга, заслуженного деятеля искусств РФ Николая Коляды в Екатеринбурге - на неопределенный срок ушел в отпуск из-за сложностей с финансами ввиду ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе театра.

"Если бы нам дали работать, мы бы изменили [ситуацию], а [так] - как мы можем изменить? Зрители, конечно, помогали, но этого не хватает", - сказали в театре, отметив, что в результате финансовых трудностей театр вынужденно ушел в отпуск.

В пресс-службе отметили, что пока неизвестно, насколько долго артистам придется находиться в вынужденном отпуске. "Смотрим по ситуации. Все так меняется быстро, резко", - пояснили в пресс-службе.

"Коляда-Театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России.

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РоссияСвердловская область
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