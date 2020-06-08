Самоходки "Малка" и "Мста-С" впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки "Малка" и "Мста-С" впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге. На окраине города прошла первая тренировка механизированной колонны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"На окраине Екатеринбурга прошла первая тренировка колонны военной техники, участвующей в торжественном прохождении парада войск екатеринбургского гарнизона. Всего в тренировке были задействованы более 100 единиц боевой техники. Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34, участвовавший в прорыве Манесова моста в Праге под командованием Ивана Гончаренко. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152 и мотоциклами МВ-650", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что парадные группы артиллерии и ракетных войск представили самоходные артиллерийские установки "Малка" и "Мста-С", впервые участвующие в параде, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Среди других новинок: танки Т-80 и Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, машина парка вооружения подразделений РХБ защиты ТДА-3, предназначенная для прикрытия и маскировки войск, автоцистерны АЦ-14, буксирно-моторные катера БМК-МО и понтонный парк, который применяется для наведения паромных и мостовых переправ.

"Перед проведением тренировки механизированной колонны каждый ее образец был тщательно продезинфицирован силами подразделений РХБ защиты ЦВО в рамках мероприятий комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний", - уточняется в сообщении.

1 июня командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.