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Пандемия коронавируса нового типа

Речное сообщение между Югрой и Ямалом приостановили из-за распространения коронавируса

Мера будет действовать до введения первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе

ТАСС, 8 июня. Водный маршрут Березово - Салехард - Мужи, соединяющий Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийские автономные округа, временно приостановлен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО.

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"Водный маршрут Березово - Салехард - Мужи и обратно временно приостановлен. В связи с продлением режима самоизоляции в ХМАО - Югре и в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 оперативными штабами ХМАО и ЯНАО принято решение о временной приостановке водного маршрута Березово - Салехард - Мужи и обратно", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что данная мера будет действовать до введения первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

По данным оперативного штаба ХМАО, в регионе зафиксировано 3 346 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 2 694 случая.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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