В Роспотребнадзоре отметили стабилизацию ситуации с коронавирусом в Тюменской области

"На сегодняшний день в Тюменской области отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 30 до 40 случаев заболевания", - сказал он.

ТАСС, 8 июня. Эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией на территории Тюменской области стабилизировалась. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев во время трансляции заседания областного оперативного штаба в социальной сети " ВКонтакте ".

Летюшев добавил, что с середины мая минимальный прирост за день составлял 11 случаев, а максимальный - 51 случай. Всего с начала периода наблюдения управлением Роспотребнадзора было зарегистрировано 20 очагов распространения коронавирусной инфекции в организованных коллективах. Общее количество пострадавших составило 500 человек, или 26% от всех зарегистрированных случаев заболевания. Число контактных граждан составило 4 500.

По информации Летюшева, на контроле у управления Роспотребнадзора остается 4 очага: в Областной клинической инфекционной больнице, Областной клинической больнице, детском саду № 50 и в АО "Сибнефтемаш". При этом в детском саду 8 июля ограничения на работу будут сняты.

По информации оперативного штаба региона, на 7 июня в Тюменской области зарегистрировано 1 798 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 067 человек, 11 человек умерли.