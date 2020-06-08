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Пандемия коронавируса нового типа

На тюменском предприятии выявили очаг коронавируса

На заводе "Сибнефтемаш" зарегистрированы 13 случаев и 88 контактных лиц

ТАСС, 8 июня. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован на промышленном предприятии "Сибнетфемаш" в Тюменской области, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев во время трансляции на официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник.

"На сегодняшний день на контроле один очаг непосредственно на производстве - это завод АО "Сибнефтемаш". Там зарегистрировано 13 случаев и 88 контактных лиц. Они отстранены от работы, организовано их медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Новых случаев на сегодняшний день там не зарегистрировано", - сказал он.

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По информации Летюшева, на контроле у управления Роспотребнадзора остаются четыре очага: в Областной клинической инфекционной больнице, Областной клинической больнице № 1, детском саду №50, при этом в детском саду 8 июля ограничения на работу будут сняты.

Всего с начала периода наблюдения управлением Роспотребнадзора было зарегистрировано 20 очагов распространения коронавирусной инфекции в организованных коллективах. Общее количество пострадавших составило 500 человек или 26% от всех зарегистрированных случаев заболевания. Число контактных граждан составило 4500 человек.

По информации оперативного штаба региона, на 7 июня в Тюменской области зарегистрировано 1 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 067 человека, 11 человек умерли.

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РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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