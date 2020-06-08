На тюменском предприятии выявили очаг коронавируса

ТАСС, 8 июня. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован на промышленном предприятии "Сибнетфемаш" в Тюменской области, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев во время трансляции на официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник.

"На сегодняшний день на контроле один очаг непосредственно на производстве - это завод АО "Сибнефтемаш". Там зарегистрировано 13 случаев и 88 контактных лиц. Они отстранены от работы, организовано их медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Новых случаев на сегодняшний день там не зарегистрировано", - сказал он.