В Курганской области при ДТП погиб ребенок

ТАСС, 8 июня. Мужчина уснул за рулем автомобиля и съехал с дороги в Далматовском районе Курганской области. В результате аварии пострадали водитель, пассажирка и семилетний ребенок, погиб полуторамесячный младенец, сообщили в понедельник в отделении пропаганды БДД регионального УГИБДД УМВД России.

"На 8-м километре автомобильной дороги Далматово - Падерино - граница Свердловской области водитель 1960 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-21074, уснул за рулем и допустил съезд с дороги с последующим наездом на земляную насыпь. В реанимационное отделение ГБУ "Катайская центральная районная больница" госпитализирован находящийся на заднем пассажирском сиденье в сумке-переноске полуторамесячный малыш, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина с травмами доставлен в ГБУ "Шадринская больница скорой медицинской помощи. Телесные повреждения получили также женщина 1982 года рождения и семилетняя девочка, им назначено амбулаторное лечение.

Инцидент произошел ночью 7 июня. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту нарушений правил перевозки детей. "Дети перевозились с нарушением правил дорожного движения: детское удерживающее устройство при перевозке младенца не использовалось, девочка-пассажирка, находящаяся сзади справа, не была пристегнута ремнем безопасности ввиду отсутствия замка. Из-за неисправности ремень безопасности не применялся и взрослой пассажиркой, мамой детей", - отметили в ведомстве.