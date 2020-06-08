Свердловские власти сообщили о готовности вузов региона начать учебный год дистанционно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Высшие учебные заведения в Свердловской области готовы в случае необходимости начать предстоящий учебный год дистанционно. Об этом в понедельник сообщил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров регионального Министерства образования и молодежной политики Михаил Корягин.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

"Дело в том, что практически с марта и по сегодняшнее время занятия во всех вузах не прерывались, они были переведены на дистанционную форму обучения. Поэтому, если ситуация не поменяется, очень бы не хотелось, но такая готовность есть. 1 сентября учебный год может быть начат в дистанционном формате", - сказал Корягин на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Заместитель проректора по учебной работе Уральского федерального университета (УрФУ), который является крупнейшим в Уральском федеральном округе, Елена Авраменко отметила, что при необходимости УрФУ готов начать учебный год дистанционно. Она отметила, что вузу не потребовалось менять расписание при переходе в онлайн, а количество дистанционных курсов от преподавателей вуза за период пандемии только увеличилось. "Мы готовы делиться опытом и готовы дальше действовать в форс-мажорных обстоятельствах", - сказала Авраменко.