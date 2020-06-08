Роспотребнадзор признал пригодными для купания только два водоема в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Только два водоема в Свердловской области отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, позволяющим использовать их для купания. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.

"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение имеют 14 зон рекреации, при этом только две зоны рекреации, где допускается купание - озеро Щучье в Тавдинском городском округе и озеро Шарташ (Екатеринбург). По результатам исследований, которые проводились в этом году, качество воды данных водных объектов соответствует санитарным правилам. В остальных 12 зонах рекреации допускается отдых, занятия спортом, но без купания в водоеме", - рассказал Вагнер.

По словам специалиста Роспотребнадзора, большинство проверенных ведомством водоемов Свердловской области по своим санитарным показателям для купания не подходят.

"По практике последних лет порядка 70% отобранных проб не соответствуют по санитарно-химическим показателям, и порядка 30% проб не соответствуют по микробиологическим показателям", - добавил он.