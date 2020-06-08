В Екатеринбурга неизвестные избили пресс-секретаря гордумы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту избиения пресс-секретаря гордумы Дмитрия Егоркина, сообщили ТАСС в отделении по связям со СМИ городского УМВД РФ.

"По данному факту подразделением участковых уполномоченных отдела полиции № 8 проводится проверка. Пострадавший направлен на судебно-медицинское освидетельствование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев инцидента. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное решение", - сказали в ведомстве.

Как рассказал Егоркин ТАСС, нападение произошло утром в понедельник, когда он вышел из подъезда своего дома. "Утром вышел из подъезда дома, ко мне подошел мужчина в маске и капюшоне, начал наносить удары. Я увернулся, начал уходить через детскую площадку, а там из кустов вышел второй человек. Я, разворачиваясь, упал и они начали меня бить. Я довольно громко реагировал на это, поэтому все увидели соседи, видимо, спугнули их", - рассказал Егоркин. Он написал заявление в полицию. Егоркин связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. "От них прозвучала фраза "Не устал ли ты работать на своей работе?", поэтому я связываю это со своей профессиональной деятельностью, потому что угрозы мне поступали и ранее", - рассказал он.