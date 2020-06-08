Поликлиники на Ямале возобновили оказание плановой медпомощи

"С сегодняшнего дня в поликлиниках округа снова начинают оказывать плановую медицинскую помощь. Учреждения будут работать с усиленными мерами противоэпидемической безопасности. Изменения касаются всех муниципальных образований, за исключением Нового Уренгоя и Салехарда - в этих городах ситуация с распространением коронавирусной инфекции все еще остается напряженной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что записаться к врачу можно будет только через электронную регистратуру или по телефону. Между временем приема пациентов обязательно соблюдение интервала в 10 минут. На входе всем посетителям учреждения измерят температуру.

"Потоки больных и здоровых посетителей разграничат - для тех, кто уже переболел респираторными инфекциями или с признаками ее, будут организованы отдельные входы. Пациенты инфекционного профиля пока не смогут посещать других узких специалистов", - уточнили в ведомстве.

По последним данным оперативного штаба ЯНАО, в округе за весь период пандемии выявлено 2 777 случаев коронавирусной инфекции. Из 83 случаев, выявленных за последние сутки, 75 приходятся на населенные пункты округа, остальные - на месторождения.