Синоптики прогнозируют на Урале жару до 35 градусов в ближайшую неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах Уральского федерального округа в ближайшую неделю. Температура днем поднимется выше 30 градусов, в большинстве регионов осадков не ожидается, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"8-12 июня в Свердловской и Курганской областях <…> ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В управлении уточняют, что 10 июня температура воздуха в Свердловской области поднимется до 34 градусов, 11 июня возможны дождь и гроза.

В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, температура воздуха 10 и 11 июня поднимется до 35 градусов выше нуля. В эти дни в регионе не будет осадков, ожидается переменная облачность. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с тем, что в южных районах региона местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс горимости. По прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшие три дня максимальная температура воздуха в регионе будет составлять порядка 30-32 градусов тепла.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области с 9 по 11 июня осадков не ожидается, температура воздуха ночью поднимется до 16 градусов, а днем - до 32. В Ханты-Мансийском автономном округе температура днем с 9 по 11 июня может достигнуть 33 градусов, возможны грозы и порывы ветра до 17 м/с, местами пройдут кратковременные дожди.

В эти же дни, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, в Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха днем местами поднимется до 30 градусов, ожидаются умеренные дожди и грозы. Начиная с 10 июня, возможны порывы ветра до 18 м/с.