Учебные заведения УФО готовятся принимать абитуриентов в онлайн-режиме

Одним из первых начнет прием документов крупнейший в округе Уральский федеральный университет (УрФУ), кампания стартует 17 июня. УрФУ включен в число вузов, которые будут вести прием документов через портал госуслуг.

Начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник сообщил, что в региональные вузы планируется принять порядка 33 тыс. студентов на все формы обучения, а 121 средне-специальное учебное заведение области примет 24 тыс. студентов.

Всего по состоянию на 8 июня в регионах Уральского федерального округа подтверждено 20 167 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 665. Меньше всего заразившихся в Курганской области - 306, больше всего - в Свердловской области, здесь зафиксировано 7668 случаев заражения. С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончалось 120 человек, более девяти тысяч заразившихся выписаны из больниц.

ТАСС, 8 июня. Высшие учебные заведения, колледжи и техникумы регионов Уральского федерального округа начали подготовку к приему абитуриентов 2020 года. Приемная кампания проходит в условиях пандемии коронавируса, по этой причине учебные заведения ведут ее в удаленном режиме с использованием дистанционных технологий.

"На сегодня у нас представлено для приема абитуриентов 6 380 бюджетных мест по всем направлениям и уровням обучения", - сказала на пресс-конференции заместитель проректора по учебной работе УрФУ Елена Авраменко.

Вступительные испытания творческого и спортивного характера абитуриентам придется пройти в дистанционном формате. Так, абитуриенты Уральского государственного педагогического университета должны будут записать свои творческие испытания на видео в соответствии с инструкцией, составленной вузом, и загрузить их в личный кабинет, пояснила ректор Светлана Минюрова. Сокращать количество вступительных испытаний не планируется.

"В нашем университете также не меняется цифра [вступительных испытаний], остаются три экзамена. <…> Качество подготовки [с переходом на дистанционное обучение] не меняется, несмотря на специфику условий и специфику преподавания в медицинском вузе", - отметила проректор по образовательной деятельности Уральского медицинского госуниверситета Татьяна Бородулина.

Дистанционный прием

В главном вузе Курганской области - Курганском государственном университете - дистанционный прием документов начнется с 20 июня. В официальной группе вуза в социальной сети "Вконтакте" уточняется, что заявление на прием можно будет написать через личный кабинет на сайте вуза. Необходимые дополнительные вступительные экзамены также пройдут дистанционно - в конце июля. В 2020 году вуз открывает прием почти на 3,5 тыс. мест, более 800 из них - бюджетные. Во втором по величине вузе региона - Шадринском педагогическом университете -также отметили, что готовятся к проведению приемной кампании в дистанционном формате. Речь идет как о приеме документов от абитуриентов, так и о проведении вступительных испытаний, сообщается на официальном сайте вуза.

В оперативном штабе Тюменской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции ТАСС сообщили, что в пяти вузах региона для абитуриентов предусмотрены 5939 бюджетных мест. В средне-специальных учебных заведениях - 9330 бюджетных мест. Подать заявление абитуриенты могут в режиме онлайн на сайтах учебных заведений. Приемная онлайн-кампания крупнейшего вуза - Тюменского государственного университета - начнется 17 июня. Средне-специальные учебные заведения начнут прием документов 20 июня, прием будет идти по среднему баллу аттестата, за исключением некоторых специальностей, где дополнительно проводится творческий или спортивный конкурс.

В пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области ТАСС сообщили, что школьные аттестаты в регионе будут выданы до 15 июня, пока их у выпускников этого года на руках нет. Соответственно, сейчас идет вступительная кампания в заведения средне-специального и высшего образования только для тех, кто не смог поступить в прошлом году. Для того чтобы снизить риск распространения коронавируса среди абитуриентов, документы принимаются в электронном виде через электронные личные кабинеты.

Основная же часть вступительной кампании стартует позже, примерно в 20-х числах июня.

На Севере начали раньше

Колледжи Ямало-Ненецкого автономного округа уже принимают документы на поступление от абитуриентов онлайн, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С 1 июня приемные кампании стартовали в Муравленковском многопрофильном колледже, Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий, а также Ямальском полярном агроэкономическом техникуме, расположенном в Салехарде. Еще в четырех учреждениях средне-специального образования прием документов начнется во второй половине июня.

"Колледжи и техникумы Ямала принимают документы от выпускников 9-х и 11-х классов. Несмотря на то, что в этом году отменили ОГЭ для учеников 9-х классов, это не повлияет на ход приемной кампании. Как и раньше, студентов зачисляют по результатам конкурсного отбора аттестатов. При рассмотрении документов учитываются индивидуальные достижения абитуриентов", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента образования ЯНАО Марата Ныкышова.

Всего образовательные учреждения планируют принять около двух тысяч абитуриентов. Для них организовано 1960 бюджетных мест.