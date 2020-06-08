В Курганской области впервые прошла онлайн-трансляция регистрации брака

ТАСС, 8 июня. Молодожены в Курганской области впервые в регионе за период всеобщей самоизоляции провели онлайн-трансляцию регистрации брака в социальных сетях для своих близких и друзей. Об этом в понедельник сообщается в официальной группе оперативного штаба региона во "ВКонтакте".

В Курганской области приостановлены торжественные церемонии заключения брака, но разрешено проведение церемонии без присутствия гостей.

"В Кургане молодожены провели онлайн-трансляцию регистрации брака в социальных сетях для своих близких и друзей. Как отметили в Курганском городском отделе Управления ЗАГС Курганской области, за все время ограничений, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, онлайн-трансляцию из ЗАГС молодожены провели впервые", - говорится в сообщении.

В Курганской области зафиксировано 314 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 188 человек выписаны, один - умер. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3 189 человек, 446 из них - контактные.