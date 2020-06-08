В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции в Свердловской области с 8 июня сохраняется только для людей от 65 лет и старше, а также для имеющих хронические заболевания. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в оперативном штабе региона.

"Этот пункт распространен в новой версии указа на людей в возрасте 65+ и людей, имеющих хронические заболевания", - сообщили в оперштабе, уточнив, что новая версия указа подписана 8 июня.

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. С 19 мая в Свердловской области возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогли продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и клиники косметологии, парикмахерские, разрешены прогулки и занятия спортом в парках и скверах.

Всего в Свердловской области зафиксировано 7 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, - 599, умер 41 человек.