Рыболовецкая артель на Ямале планирует экспортировать консервы в страны СНГ

ТАСС, 9 июня. Рыболовецкая артель "Орион", расположенная в Ямало-Ненецком автономном округе, готовится экспортировать консервы в страны ближнего зарубежья - Белоруссию, Казахстан и Азербайджан. Об этом ТАСС сообщил директор артели Олег Мамеев.

"Пока все в процессе, у нас сама сертификация занимает много времени. Желание и стремление экспортировать есть, сейчас мы этим занимаемся. Надеюсь, что к концу году все получится и мы начнем экспортировать продукцию в страны СНГ", - сказал Мамеев.

По его словам, продукцию артели планируется экспортировать в страны ближнего зарубежья. "Прежде всего - это Белоруссия, они уже пробовали нашу продукцию, им понравилось, она их устраивает. Также есть планы относительно Казахстана и Азербайджана, где очень мало рыбных магазинов. Там найти рыбу очень проблематично", - отметил он.

В страны СНГ от "Ориона" планируется поставлять консервы из наваги, щуки, язя, налима и других видов рыб. "Это будет и копченая рыба в масле, и обжаренная в томатном соусе и так далее. Вся арктическая рыба, которая пользуется там спросом", - добавил Мамеев.

Кроме того, по словам директора артели, интерес к ямальской рыбной продукции наблюдается и со стороны Китая. "Китай тоже интересен, по рыбе можно с ними работать. Мы пока на будущее это все откладываем. Они показывают, что интерес к нашей продукции есть", - отметил он.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев. продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней). Всего в округе насчитывается около 750 рыболовных участков, ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы.