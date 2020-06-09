Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали из-за заражения коронавирусом

"У меня ковидная пневмония, меня госпитализировали в больницу №40 Екатеринбурга. Я на общих основаниях, в обычной палате. КТ показало, что у меня поражение легких", - сообщил Ройзман во вторник ТАСС.

Он уточнил, что чувствует себя нормально. "Хочу сказать всем, на моем примере. Коронавирус начинается как обычная простуда, никаких даже подозрений. Я вот себя сейчас чувствую нормально, практически никаких симптомов - ни кашля, ни высокой температуры, но уже поражение легких и госпитализация. Надо быть бдительным", - добавил Ройзман.

Ройзман занимал пост мэра с 2013 по 2018 год. Затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

По данным оперативного штаба Свердловской области на 8 июня, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом. За все время в области умерли 43 человека.