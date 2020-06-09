Работающий на возобновляемом топливе энергоблок появится на Белоярской АЭС к 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Энергоблок №4 Белоярской АЭС (Свердловская область, входит в госкорпорацию "Росатом") полностью перейдет на возобновляемое топливо к 2022 году. Формирование замкнутого ядерного цикла позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы, сообщила пресс-служба АЭС во вторник.

"В 2022 году в России появится первый энергоблок АЭС, полностью работающий на возобновляемом топливе. Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 впервые в истории отечественной атомной энергетики полностью перейдет на уран-плутониевое МОКС-топливо. Это будет важным шагом на пути к замыканию ядерно-топливного цикла", - говорится в сообщении.

Начало перехода реактора БН-800 АЭС к активной зоне с полной загрузкой уран-плутониевым МОКС-топливом запланировано на первую половину 2021 года. С начала работы энергоблока №4 и по настоящее время в реакторе БН-800 эксплуатируется гибридная активная зона. В ее состав входят и ТВС с урановым оксидным топливом, и ТВС с таблеточным и виброуплотненным МОКС-топливом. Переход на возобновляемое топливо будет поэтапным, поясняют в пресс-службе: в первой половине 2021 года в реактор БН-800 загрузят одну треть ТВС с МОКС-топливом, в течение последующих перегрузок топлива в активную зону реактора будет загружено еще две трети таких ТВС. Формирование активной зоны с полной загрузкой таблеточным МОКС-топливом запланировано в первой половине 2022 года.

Формирование замкнутого ядерно-топливного цикла позволит создать двухкомпонентную атомную энергетику с одновременной работой реакторов на быстрых и на тепловых нейтронах. Это позволит многократно расширить топливную базу атомной энергетики, вовлечь в работу изотоп урана-238, обеспечить повторное использование отработавшего ядерного топлива и минимизировать радиоактивные отходы.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Введена в работу в апреле 1964 г. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.