Суд признал законным введение самоизоляции из-за коронавируса в Челябинской области

Ранее сообщалось, что в конце марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции. В документе указывалось, что жителям региона необходимо не покидать места проживания, соблюдать дистанцию от других людей в 1,5 м, в частности, в общественных местах. Позже режим смягчили, сейчас дома оставаться рекомендовано людям старше 65 лет.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал законным распоряжение правительства региона "О введении режима повышенной готовности", которым была установлена самоизоляция граждан в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе облсуда.

"Челябинский областной суд полностью отказал в удовлетворении административных исковых требований Ильи Калетина к правительству Челябинской области. <…> Истец просил признать недействующими подпункт 3 пункта 18 распоряжения областного правительства "О введении режима повышенной готовности", которые обязывают граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, указанных в документе", - сказали в пресс-службе.

Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области, с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия. Его содержание соответствует нормативно-правовым актам.

В регионе по-прежнему действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов. Приостановлено бронирование мест в санаториях.

На утро 9 июня в Челябинской области подтверждены 4 129 случаев заражения коронавирусом. Продолжают лечение 2 083 человека, всего 1 967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7 млн человек, более 400 тыс. умерли.