Власти Свердловской области оценили объем недополученных доходов бюджета в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Объем недополученных доходов бюджета Свердловской области в 2020 году может составить 65-70 млрд рублей, если экономическая ситуация не изменится. Об этом сообщила журналистам во вторник председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

"Прогноз таков, что если экономическая ситуация будет такая же, то порядка 65-70 млрд рублей будет недополучение по году", - сказала она, добавив, что по итогам мая снижение доходов от налоговых поступлений составляет 11,8 млрд рублей от ожидаемых.