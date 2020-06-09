Власти Свердловской области оценили объем недополученных доходов бюджета в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Объем недополученных доходов бюджета Свердловской области в 2020 году может составить 65-70 млрд рублей, если экономическая ситуация не изменится. Об этом сообщила журналистам во вторник председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
"Прогноз таков, что если экономическая ситуация будет такая же, то порядка 65-70 млрд рублей будет недополучение по году", - сказала она, добавив, что по итогам мая снижение доходов от налоговых поступлений составляет 11,8 млрд рублей от ожидаемых.
Бабушкина отметила, что для стабилизации экономической ситуации в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также для развития различных отраслей экономики и поддержки малого и среднего бизнеса региональное законодательное собрание рассматривает закон "О приостановлении действия отдельных положений Областного закона "О бюджетном процессе в Свердловской области" и об особенностях исполнения областного бюджета в 2020 году". В соответствии с текстом документа в 2020 году Минфин Свердловской области вправе осуществлять государственные внутренние заимствования на основании решений правительства Свердловской области с превышением показателей программы государственных внутренних заимствований, утвержденных законом о бюджете, минуя процедуру утверждения в законодательном собрании.
В соответствии с принятыми 21 апреля правками к закону об областном бюджете доходы бюджета в 2020 году составят 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 гг. - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год составят 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022-м - 294,9 млрд рублей.