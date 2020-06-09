Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато по заражению коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Свердловская область вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

С 25 мая в Свердловской области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно. По данным на 9 июня, за последние сутки в регионе выявлены 242 случая заражения.

"Я хотел бы констатировать переход на достаточно уверенное плато, это тоже накладывает определенные обязательства, потому что нам нельзя допустить всплесков. <…> Мы находимся на плато, это позволило нам перейти к первому этапу снятия ограничений", - сказал он.