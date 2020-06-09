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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато по заражению коронавирусом

За последние сутки в регионе выявлены 242 случая заражения
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Свердловская область вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

С 25 мая в Свердловской области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно. По данным на 9 июня, за последние сутки в регионе выявлены 242 случая заражения.

"Я хотел бы констатировать переход на достаточно уверенное плато, это тоже накладывает определенные обязательства, потому что нам нельзя допустить всплесков. <…> Мы находимся на плато, это позволило нам перейти к первому этапу снятия ограничений", - сказал он.

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Режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 15 июня, обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65. Разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. С 19 мая в Свердловской области возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогли продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и клиники косметологии, а также парикмахерские, разрешены прогулки и занятия спортом в парках и скверах.

Всего в Свердловской области зафиксировано 7 910 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 3 495 человек, умерли 46 человек.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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