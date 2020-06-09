Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато по заражению коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Свердловская область вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
С 25 мая в Свердловской области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно. По данным на 9 июня, за последние сутки в регионе выявлены 242 случая заражения.
"Я хотел бы констатировать переход на достаточно уверенное плато, это тоже накладывает определенные обязательства, потому что нам нельзя допустить всплесков. <…> Мы находимся на плато, это позволило нам перейти к первому этапу снятия ограничений", - сказал он.
Режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 15 июня, обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65. Разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. С 19 мая в Свердловской области возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогли продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и клиники косметологии, а также парикмахерские, разрешены прогулки и занятия спортом в парках и скверах.
Всего в Свердловской области зафиксировано 7 910 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 3 495 человек, умерли 46 человек.