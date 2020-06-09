Власти Екатеринбурга готовы организовать трансляцию парада для ветеранов в онлайн-режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга готовы организовать онлайн-трансляцию парада Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы они могли побывать на празднике, не выходя из дома. Об этом сообщил во вторник глава Екатеринбурга Александр Высокинский на совещании при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе Николае Цуканове по подготовке парада Победы.

"Мы готовы организовать 3 тыс. мест на трибунах, по сравнению с прошлым годом мы увеличили количество мест. Но если выхода из карантинных мероприятий не будет, то мы готовы добавить на площадь три видеоэкрана, организовать видеотрансляцию с ветеранами, чтобы они могли смотреть парад из дома, а мы могли видеть их. Сегодня в режимах видеоконференции это можно сделать", - сказал Высокинский.

Как пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, окончательное решение о личном присутствии ветеранов будет принято в соответствии с санитарно-эпидемиологический обстановкой в регионе. "Также профильным министерством совместно с администрацией Екатеринбурга поручено организовать лабораторное обследование водителей и волонтеров, сопровождающих ветеранов Великой Отечественной войны, с получением результатов тестов на коронавирусную инфекцию не ранее суток до начала военного парада", - сказал он.

Губернатор отметил, что областному минздраву выдано поручение организовать постоянное медицинское наблюдение в период проведения парада и предусмотреть возможность оперативного оказания помощи всем участникам.

Как отметил глава регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козоловских, в Свердловской области в последние дни наблюдается улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. "Мы уже десятый день видим снижение средненедельных темпов прироста заболеваемости, вместе с тем, цифры инфицирования достаточно высоки, и посуточно мы еще не видим стабильного долгосрочного снижения заболеваемости. Конечно, все будет зависеть от того, как складывается обстановка в ближайшие 10 дней", - добавил он.

1 июня командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О вирусе в региноне

Всего в Свердловской области зафиксировано 7 910 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 3 495 человек, умерли 46 человек. С 25 мая в Свердловской области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно. По данным на 9 июня, за последние сутки в регионе выявлены 242 случая заражения.