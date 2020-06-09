Военные поздравят на дому 18 уральских ветеранов, которые не смогут побывать на параде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Военные поздравят торжественными маршами по месту проживания 18 ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут по состоянию здоровья побывать на параде в честь 75-летия Победы в Екатеринбурге 24 июня. Об этом сообщил во вторник командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"Для 18 ветеранов, которые не могут принять участие в военном параде по состоянию здоровья, проведем акции "Парад для каждого ветерана", в ходе которой парадные расчеты пройдут торжественным маршем и исполнят строевые песни", - сказал он на совещании при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе Николае Цуканове по подготовке парада Победы в Екатеринбурге.

В пресс-службе округа ТАСС пояснили, что мероприятия акции состоятся в июне.

Командующий уточнил, что всего с начала года военные ЦВО поздравили более 2 тысяч ветеранов и тружеников тыла в городах Урала, Сибири и Поволжья.

1 июня Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут парады в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.