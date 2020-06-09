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Во время репетиций и проведения парада в Екатеринбурге введут пропускной режим

На площади 1905 года будут развернуты медицинские посты для барьерного контроля
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Пропускной режим будет введен на центральной площади Екатеринбурга во время репетиций и проведения парада Победы. Об этом сообщил во вторник заместитель командующего Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский на совещании у полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова.

Цуканов, открывая совещание, отметил необходимость, с учетом существующей пандемической ситуации, обеспечения безопасности жизни и здоровья населения и участников предстоящих парадов.

"Для обеспечения безопасности, исключения контактов с местным населением и между военнослужащими разных парадных расчетов при проведении тренировок и военного парада на площади 1905 года создаются три зоны, в которых спланировано совместное несение службы патрулей военной полиции и МВД", - сказал Поплавский. В прошлые года за репетициями парада Победы мог наблюдать любой желающий.

Согласно материалам презентации, планируется создать пешеходную зону, зону запрещения движения пешеходов и зону перемещения граждан по пропускам. " Непосредственно на площади 1905 года будет организован пропускной режим на досмотрово-пропускных пунктах в целях недопущения проноса запрещенных предметов и развернуты медицинские посты для барьерного контроля", - уточнил генерал.

Заместитель командующего округом пояснил, что тренировка пешей колонны на центральной площади города запланирована на 14 июня, генеральная репетиция парада с участием авиации состоится 20 июня.

Для проведения контроля участников парада в Екатеринбурге заготовлено 28 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Все репетиции личный состав проведет в защитных масках. Медицинское сопровождение участников парада обеспечивают 12 врачебно-сестринских бригад.

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