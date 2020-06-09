Режим самоизоляции в Югре продлили до 23 июня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре продлен до 23 июня включительно. Об этом сообщила во вторник губернатор региона Наталья Комарова.

"Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно", - сказала Комарова на заседании оперативного штаба региона.

В регионе с 12 мая введен обязательный масочный режим, который действует в том числе в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Утром и вечером жителям разрешены прогулки с детьми, а также индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице. Разрешается продажа товаров для дачи и охоты.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зафиксировано 3 624 случая заражения коронавирусной инфекцией.