Число доноров крови в Тюменской области резко снизилось из-за пандемии

ТАСС, 9 июня. Число доноров крови в Тюменской области резко сократилось из-за пандемии, а также появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Александр Моор во вторник в своем Instagram.

"Донорская кровь в больницы Тюменской области нужна постоянно. Особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось и появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией", - написал он.