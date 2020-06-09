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Пандемия коронавируса нового типа

Число доноров крови в Тюменской области резко снизилось из-за пандемии

Глава региона Александр Моор призвал жителей участвовать в донорском марафоне и акции #МыВместе

ТАСС, 9 июня. Число доноров крови в Тюменской области резко сократилось из-за пандемии, а также появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Александр Моор во вторник в своем Instagram.

"Донорская кровь в больницы Тюменской области нужна постоянно. Особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось и появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией", - написал он.

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Моор добавил, что плазму сдали 17 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, и призвал жителей региона участвовать в донорском марафоне и акции #МыВместе. Участие в марафоне, по словам губернатора, может принять любой желающий, кто готов сдать кровь и не имеет противопоказаний, а также люди, переболевшие коронавирусной инфекцией.

По информации оперативного штаба на 9 июня, в регионе зарегистрирован 1 981 случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 144 человек, 12 умерли.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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