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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловский Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в 47% проверенных объектов

Деятельность почти 70 из них по решению приостановили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области нашло нарушение санитарных норм в 2,3 тыс. проверенных объектов. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Соблюдение особого режима контролировалось на протяжении всего периода его действия. И если говорить о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, то только нашим министерством общественной безопасности было составлено свыше 250 протоколов о нарушениях. Активно в этом направлении работали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые с конца января, когда вышло соответствующее постановление главного санитарного врача РФ, проверили почти 4,8 тыс. объектов, выявив нарушения в более чем в 2,3 тысячи из них", - написал Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram.

Он добавил, что деятельность почти 70 объектов по решению суда была приостановлена.

Всего в Свердловской области зафиксировано 7910 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны 3495 человек, умерли 46 человек. С 25 мая в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно. По словам замгубернатора Павла Крекова, область вышла на плато пандемии.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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