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Сотрудник тюменского СК оспаривает увольнение за воровские лозунги на видеозаписи

Следователя Аглиуллина уволили по дискредитирующим основаниям

ТАСС, 9 июня. Бывший тюменский следователь Аглиуллин, уволенный после публикации видеозаписи с банкета, в котором, по данным СМИ, принимали участие сотрудники следственных органов и полиции, подал иск на следственное управление СК РФ по Тюменской области, следует из данных Центрального районного суда Тюмени.

В опубликованных материалах на сайте суда говорится, что он обратился с иском "об обязании изменить дату и формулировку причин увольнения, об обязании перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным".

В феврале была опубликована видеозапись банкета, на которой, по данным распространивших видео СМИ, собравшиеся сотрудники следственных органов и полиции отмечали повышения по службе одного из них. Собравшиеся позировали на камеру, а один из гостей в этот момент кричал "Жизнь ворам" и "АУЕ". После проведенной проверки Следственный комитет России уволил следователя Аглиуллина по дискредитирующим основаниям.

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