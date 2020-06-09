Аэропорты УФО готовятся к возвращению пассажиропотока с учетом требований эпидбезопасности

Екатеринбургский аэропорт Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты регионов") принимает усиленные меры по профилактике распространения коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла. На входе в терминал, в контактных зонах размещены приборы для дезинфекции рук. При этом расход дезинфицирующей жидкости составляет порядка 50 литров в сутки.

С конца марта в уральских аэропортах наблюдалось резкое падение пассажиропотока. Так, в екатеринбургском Кольцово за апрель-май пассажиропоток снизился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Тюмени этот показатель снизился на 85%, в Новом Уренгое - на 80%, а в Челябинском аэропорту - на 86%.

ТАСС, 9 июня. Аэропорты регионов Уральского федерального округа (УФО), большая часть которых начала возвращаться к штатному режиму работы, действовавшему до пандемии коронавируса, соблюдают все санитарно-эпидемиологические меры для безопасности пассажиров. Подготовлены сотни литров дезинфицирующих жидкостей, запас из тысячи медицинских масок и перчаток.

"Места общего пользования, контактное оборудование зон досмотра и выходов на посадку, стойки регистрации обрабатываются дезинфицирующими средствами. Проводится дезинфекция автобусов и транспорта, который используется при обслуживании воздушных судов. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками. Только защитных масок расходуется около 2 тыс. в сутки", - рассказали в Кольцово.

В Тюменском аэропорту "Рощино", который только с 1 июня вернулся в круглосуточный режим работы, также действует обязательный масочный режим: без этого средства защиты пассажиров не допустят на борт самолета. "В зоне выдачи багажа установлены бесконтактные тепловизоры, при помощи которых пассажирам измеряют температуру тела в режиме онлайн", - добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Работа магазинов в аэропортах

Операторы зоны ритейла, работающие на территории аэропорта Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, который также входит в холдинг "Аэропорты регионов", поддерживают и соблюдают противоэпидемиологические правила. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, продавцы обеспечены защитными масками и одноразовыми перчатками. Кроме того, они регулярно обрабатывают руки и контактные поверхности специальными дезинфицирующими средствами.

В пресс-службе международного аэропорта Челябинск ("Баландино") имени И. В. Курчатова сообщили ТАСС, что в аэропорту сотрудники всех служб, контактирующие с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках. Кроме того, у пассажиров, которые также обязаны соблюдать масочный режим, есть возможность купить маски и антисептический гель в автоматах розничной торговли, установленных на территории аэропорта

Также в челябинском аэропорту на полу нанесены метки для возможности социального дистанцирования. "В здании внутренних воздушных линий проводится термометрия всех входящих людей. Граждане с повышенной температурой тела, то есть выше 37 градусов, к полету не допускаются", - предупредили в пресс-службе.

К работе вернулись не все

В Курганском аэропорту оперативным штабом региона по недопущению распространения коронавируса приостановлены полеты до 15 июня. Ранее из аэропорта региона авиакомпанией Utair осуществлялись рейсы Курган - Москва и Москва - Курган, а также компанией Nordwind Airlines из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск.

По данным на 9 июня, в регионах Уральского федерального округа зафиксировано 20 807 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных приходится на Свердловскую область - 7 910 случаев, затем идут Челябинская область - 4 129, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) - 3 624, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - 2 833, Тюменская область - 1 981, Курганская область - 330.