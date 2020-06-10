В Екатеринбурге выйдет книга с иллюстрациями детей к событиям истории России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Книга с детскими иллюстрациями к ключевым событиям истории страны - от Киевской Руси до современности - выйдет в Екатеринбурге ко Дню России. В ее создании приняли участие более 150 выпускников художественных школ и школ искусств, говорится в распространенном в среду сообщении управления культуры города.

"12 июня в Екатеринбурге выйдет книга-альбом "История России. Арт", в создании которой приняли участие выпускники городских художественных школ и детских школ искусств. <...> В уникальном издании представлена история нашей страны - от Киевской Руси до современности через ключевые события. Более 180 сюжетов - от расселения славян по территории Восточной Европы до принятия Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации, приведенные в хронологическом порядке, проиллюстрированы юными художниками Екатеринбурга", - говорится в сообщении и уточняется, что участие в создании книги приняли более 150 ребят.

Отмечается, что все картины сопровождаются эссе и расшифровками, отражающими авторский взгляд на тот или иной исторический факт. "Работы выполнены в различных техниках: гуашь, акварель, пастель и так далее. Качественная полиграфия, серьезное наполнение и креативная концепция превращают проект талантливых школьников в уникальное праздничное издание ко Дню России и своеобразное креативное учебное пособие, которое поможет и взрослым, и детям лучше познакомиться с историей родной страны", - подчеркнули в управлении.

Экземпляры книги будут размещены в библиотеках и школах искусств города, а в онлайн-формате она будет представлена в День России 12 июня на порталах управления культуры и администрации Екатеринбурга.