Челябинский экс-замгубернатора, отправленный на принудительные работы, подал на УДО

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков, осужденный в 2018 году на 5,5 года колонии, а затем добившийся замены оставшегося срока принудительными работами, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

"В Ленинский районный суд Оренбурга поступили материалы об условно-досрочном освобождении Николая Сандакова. Они переданы судье", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена.

Советский суд Челябинска 5 октября 2018 года признал Сандакова виновным в мошенничестве, подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и в получении взятки и приговорил его к 5,5 года заключения в колонии строгого режима со штрафом в 7 млн рублей. 14 октября 2019 года Копейский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил заключение 2,5 годами исправительных работ, чтобы у Сандакова была возможность выплачивать назначенный ему в виде дополнительного наказания штраф в 7 млн рублей. Проводить исправительные работы бывшему чиновнику назначили в Оренбурге.