Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13 сентября

ТАСС, 10 июня. Парламентарии Курганской области определили дату выборов в региональную думу седьмого созыва. Они пройдут в этом году 13 сентября, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе думы.

"Выборы назначены на 13 сентября", - сказали в пресс-службе по итогам внеочередного заседания.

В структуре областной думы VI созыва сформированы мандатная комиссия и шесть комитетов - по аграрной политике и природным ресурсам, по бюджету, финансовой и налоговой политике, по законодательству и государственному строительству, по региональной политике и местному самоуправлению, по социальной политике, по экономической политике. В думу входят 33 депутата, ее председателем на настоящий момент является Дмитрий Фролов.